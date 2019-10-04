Матвиенко призвала до конца года решить проблему обеспечения жильем детей-сирот

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов и профильные министерства в течение двух месяцев подготовить предложения по системному решению проблемы обеспечения детей-сирот жильем, чтобы до конца года закрыть этот вопрос.

"Эта проблема звучит остро последние 15-20 лет. Значит, где-то системный сбой. Значит, надо выработать системные меры <...> Вместе с Минтрудом, Минпросвещения, Минфином давайте пройдемся и предложим системные меры, как решить эту проблему, два месяца срок", - сказала Матвиенко, закрывая парламентские слушания в Совфеде, посвященные параметрам проекта федерального бюджета на ближайшие три года.

Она подчеркнула, что уже сейчас нужно увеличить выделяемые из федерального бюджета средства на обеспечение детей-сирот жильем. "Антон Германович, посмотрите увеличение денег на обеспечение детей-сирот [жильем]", - сказала Матвиенко, обращаясь к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, который принял участие в слушаниях. "Еще раз жестко и конкретно: это ответственность государства - обеспечить всех детей-сирот жильем. И это не может обсуждаться", - отметила спикер Совфеда.

По мнению Матвиенко, регионам нужно дать право предоставлять сиротам жилье в социальный наем до того момента, как будет решен вопрос с предоставлением им квартиры. "Пока мы решим вопрос с квартирой, они где-то должны жить. Где они живут? На улице, в подвалах, на вокзалах? Мы за это отвечаем, тогда срочно дать право регионам социального найма, чтобы после детского дома у него была крыша над головой", - сказала председатель верхней палаты парламента.

"В этом году надо закрыть эту тему системно", - заключила она.