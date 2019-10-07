Власти Челябинской области намерены достроить 44 дома для обманутых дольщиков за три года

"За последние три года мы построили более 25 [многоквартирных] домов [для обманутых дольщиков]. В результате почти 5 тыс. человек получили квартиры. В ходе этой работы мы выявили достаточно большое количество объектов, которые прибавляются [к числу недостроев]. Нужно возвести 44 дома. На достройку уйдет два-три года", - сказал собеседник агентства.

По словам Шаля, для 29 домов застройщиком должен стать Фонд обманутых дольщиков Челябинской области, на эти цели требуется 6 млрд рублей (81% федеральных денег, 19% областных).

"На сегодня абсолютно точно нет того вакуума, который был примерно два года назад, когда мы не понимали, что мы будем с этим делать. Были внесены изменения в закон "О долевом строительстве", которые предоставляют бюджету право достраивать дома. Реализуя это право, мы создали Фонд защиты дольщиков Челябинской области, который в партнерстве с ДОМ.РФ будет заниматься достройкой объектов", - отметил заместитель губернатора.

Остальные дома достраивают частные инвесторы. Шаль подчеркнул, что все необходимые нормативные акты в Челябинской области приняты, все административные документы утверждены.