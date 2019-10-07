Власти Челябинской области намерены достроить 44 дома для обманутых дольщиков за три года

ЧЕЛЯБИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Власти Челябинской области планируют за 2020-2022 год завершить возведение 44 многоквартирных домов. Застройщиком большинства объектов должен стать областной фонд обманутых дольщиков, сообщил ТАСС заместитель губернатора региона Сергей Шаль.
"За последние три года мы построили более 25 [многоквартирных] домов [для обманутых дольщиков]. В результате почти 5 тыс. человек получили квартиры. В ходе этой работы мы выявили достаточно большое количество объектов, которые прибавляются [к числу недостроев]. Нужно возвести 44 дома. На достройку уйдет два-три года", - сказал собеседник агентства.
По словам Шаля, для 29 домов застройщиком должен стать Фонд обманутых дольщиков Челябинской области, на эти цели требуется 6 млрд рублей (81% федеральных денег, 19% областных).
"На сегодня абсолютно точно нет того вакуума, который был примерно два года назад, когда мы не понимали, что мы будем с этим делать. Были внесены изменения в закон "О долевом строительстве", которые предоставляют бюджету право достраивать дома. Реализуя это право, мы создали Фонд защиты дольщиков Челябинской области, который в партнерстве с ДОМ.РФ будет заниматься достройкой объектов", - отметил заместитель губернатора.
Остальные дома достраивают частные инвесторы. Шаль подчеркнул, что все необходимые нормативные акты в Челябинской области приняты, все административные документы утверждены.