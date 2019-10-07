Заемщики подали около 3 тыс. заявок на "ипотечные каникулы" в Сбербанк за два месяца

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Около 3 тыс. заявок на "ипотечные каникулы" было подано в Сбербанк за два месяца с момента вступления в силу соответствующего закона. Почти все заявки поданы на максимальный срок в полгода, сообщил ТАСС директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Денис Кузнецов.

"На конец сентября мы получили примерно 3 тысячи заявок от клиентов, - сказал он. - Почти всегда это максимально допустимые законом 6 месяцев. Оказавшись в трудной ситуации, любой предпочтет поддержку на как можно более долгий период".

Также он отметил, что часть заявок подаются с нарушениями и банку приходится запрашивать недостающие документы. Из полностью скомплектованных заявок банк одобряет каждую вторую.

В соответствии с законом, банк выносит решение по заявке в течение пяти дней и в течение двух дней сообщает клиенту о необходимости предоставить дополнительные документы, если комплект неполный.

Закон об "ипотечных каникулах" вступил в силу 31 июля. Он позволяет заемщикам приостанавливать платежи по ипотечному кредиту. "Ипотечные каникулы" продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%).