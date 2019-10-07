Минстрой предложил увеличить сроки реализации проектов-победителей конкурса горсреды

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Города-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут иметь больше времени для реализации проектов на своей территории с 2021 года. Такое предложение содержится в проекте постановления правительства, опубликованном Минстроем РФ для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента России Владимира Путина, проводится с 2018 года. Призовой фонд конкурса, в котором могут участвовать малые города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения, составляет 5 млрд рублей в год. За два года экспертами было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов страны.

"Конкурс проводится ежегодно: до 1 марта 2020 года - среди проектов создания комфортной городской среды с реализацией в 2020-2021 годы, до 1 марта 2021 года - среди проектов создания комфортной городской среды с реализацией в 2021-2022, 2022-2023 годы, до 1 марта 2022 года - среди проектов создания комфортной городской среды с реализацией в 2023-2024, 2024-2025 годах", - говорится в тексте проекта.

В пояснительной записке к документу отмечается, что из-за изменения сроков проведение конкурса благоустройства поменяются также сроки проведения общественных слушаний, рассмотрения проектов общественными и межведомственными комиссиями, а также изменятся сроки предоставления проектов на конкурс в Минстрой России.

Кроме того, предполагается, что в конкурсе не смогут повторно принимать участие муниципалитеты - победители прошлого года. Также не будут допускать к участию в конкурсе муниципальные образования, где есть незавершенные объекты, реализация которых по графику должна быть закончится до даты проведения конкурса. А если муниципалитет-победитель отказался от получения средств на реализацию в виде межбюджетного трансферта, не выполнил его условия или нарушил сроки работ, то федеральная комиссия может перераспределить средства другому участнику конкурса.

Также предлагается усилить экспертный состав жюри и разрешить реализацию не победивших проектов на внебюджетные средства на условии гарантий спонсоров. При этом к участию в конкурсе в номинации "Исторические поселения" будут допускать только те проекты, которые разработаны для территорий, являющихся частью исторической среды городов.

О конкурсе

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса. Открытие конкурса на 2020 год состоится в Нижнем Новгороде 23 октября.