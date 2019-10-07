Эксперты ВШЭ отметили снижение доли потенциальных банкротов среди стройкомпаний

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Доля строительных организаций, потенциально находящихся в предбанкротном состоянии, снизилась на 3 п. п. в третьем квартале по сравнению с началом 2019 года. Об этом в понедельник сообщил Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "Высшей школы экономики".

Специалисты центра провели исследование делового климата в строительстве на основе конъюнктурных опросов, в которых приняли участие более 6 тыс. руководителей строительных организаций из 82 регионов России. "В итогах последних двух предпринимательских опросов очевидно выявляется прекращение тенденции (в третьем квартале даже снижение) к росту строительных организаций, которых можно отнести к потенциальным предбанкротам. Если еще в начале текущего года оценочно доля таких строительных организаций составляла 21-22%, то по итогам третьего квартала она опустилась до 18-19%", - приводятся в релизе слова директора центра Георгия Остапковича.

При этом, по его словам, изменяется правовой характер ухода строительных организаций с рынка. "Эти организации не просто банкротятся и прекращают свою хозяйственную деятельность со всеми негативными последствиями для людей, занятых на исчезающих предприятиях, и для банков их финансировавших, а вливаются в более крупные структуры вместе с людьми, но и, к сожалению, вместе со своими долгами и недостроями. Вместе с тем подобный маневр, несмотря на ряд негативных моментов, выглядит относительно более благоприятным для людей и экономики, чем чистое банкротство", - отметил Остапкович.

В релизе указано, что главный индикатор исследования - индекс предпринимательской уверенности - улучшил свое значение на 2 п. п., однако пока остается в неблагоприятном диапазоне последних четырех лет - на уровне минус 17%. "Строительный индекс предпринимательской уверенности (ИПУ), составивший в третьем квартале -17%, выглядит значительно хуже, чем соответствующий ИПУ в других наблюдаемых базовых отраслях. Вместе с тем следует обратить внимание, что последние три квартала от респондентов из строительной отрасли начали поступать негромкие, но позитивные сигналы. Так, строительный ИПУ улучшается именно последние три квартала. Правда, этот процесс происходит в рамках весьма специфического для экономического анализа понятия, но зачастую характерного для оценки происходящих экономических событий - замедление падения. И все-таки с осторожностью можно предположить, что правовая и экономическая неопределенность, которая сопровождала жилищный сегмент строительной отрасли последние год-полтора, постепенно минимизируется", - цитируется в релизе директор центра.

Он добавил, что большинство игроков в сегменте жилищного строительства начало адаптировать управленческие схемы к работе по счетам эскроу. Косвенным подтверждением этого можно считать улучшение состояния делового климата на предприятиях обрабатывающей промышленности, производящих строительные материалы.