В Тюменской области в четыре раза перевыполнили программу по переселению из ветхого жилья

ТЮМЕНЬ, 7 октября. /ТАСС/. В Тюменской области перевыполнили в четыре раза показатели программы по переселению из ветхого и аварийного жилья на 2019 год. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой главного управления строительства региона.

"По состоянию на 1 октября текущего года в Тюменской области расселено 13,1 тыс. кв. м аварийного фонда. Это 284 жилых помещения и 766 человек. Это в четыре раза выше установленного проектом показателя на 2019 год - 2,79 тыс. кв. м. До конца года планируется расселить почти тысячу человек и освободить 22,8 тыс. кв. м аварийного фонда", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Александра Моора, согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" объем ввода жилья в Тюменской области должен вырасти к 2024 году в 1,5 раза.

"На протяжении шести лет в Тюменской области вводится порядка 1,4 млн кв. м жилья. Нам нужно в этом объеме жилье не только построить - оно должно быть качественным и востребованным. В последние годы Тюменская область выполняла программу переселения с опережением срока, будем стараться и дальше так работать", - приводит пресс-служба слова главы Тюменской области.

Согласно данным главного управления строительства региона, программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемую в 2013-2017 годы, Тюменская область также выполняла с опережением графика.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.