Дума рассмотрит законопроект о компенсациях членам ЖСК при банкротстве застройщика

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.

Согласно документу, рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр от участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Предполагается, что возмещение членам ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, будет выплачиваться из средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"На протяжении прошлого года мы многое делали для того, чтобы защитить обманутых дольщиков или создать рабочий механизм оказания им помощи. Приняты законы, позволяющие это сделать за счет Фонда помощи обманутым дольщикам в рамках ДОМ.РФ. Такая возможность есть для обманутых дольщиков, - напомнил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. - Но вот для тех обманутых дольщиков, которые организовались в жилищно-строительные кооперативы, эта норма не действует <…> Им помочь в достройке дома можем, но выплатить компенсацию, как это возможно сделать для обманутых дольщиков, нет".

В понедельник комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал принять законопроект в первом чтении. По оценке парламентариев, на базе проблемных объектов создано порядка 130 ЖСК, членами которых являются около 6 тыс. человек.

"В случае принятия закона данная категория граждан получит право на компенсации по рыночной стоимости жилья, которое было не построено по вине недобросовестных застройщиков", - уточнил Володин.

Ко второму чтению может быть более четко регламентировано право на получение возмещения. "Оно должно возникать у членов ЖСК только после принятия фондом решения о нецелесообразности достройки", - указал глава думского комитета Николай Николаев. Кроме того, депутаты проанализируют целесообразность отмены сроков создания ЖСК (в нынешней версии - до 1 июля).

Правительство РФ также поддержало указанную инициативу и уже подготовило положительный отзыв. По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, ведомство готово подключиться к разработке поправок ко второму чтению. Авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Игорь Лебедев и главы профильных комитетов.

Взаимозаменяемые лекарства

Нижняя палата парламента также обсудит в первом чтении законопроект кабмина, устанавливающий порядок определения взаимозаменяемости лекарств.

Документ регламентирует особенности определения взаимозаменяемости отдельных групп препаратов, а также исключения в отношении гомеопатических и растительных лекарств. Предполагается, что перечень взаимозаменяемых препаратов размещаться в интернете и регулярно обновляться.

Законопроект также вводит понятия оригинального лекарственного препарата и фармацевтически эквивалентных, а также уточняет определения референтного, воспроизведенного и взаимозаменяемого лекарственного препарата.

Согласно инициативе, у производителя лекарства будет 40 рабочих дней со дня опубликования Росздравнадзором информации о препарате для подачи заявления о внесении изменений в инструкцию. В случае непредоставления новых данных будет рассматриваться вопрос о приостановке применения препарата.

Летом 2018 года по итогам совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос создания единой электронной площадки госзакупок лекарств. Минздраву было поручено при участии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) утвердить план мероприятий по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов на 2018-2021 годы и разработать план подключения информационных систем лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в регионах России к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Позднее Минздрав и ФАС разработали законопроект, который расширяет понятие взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Согласно документу, около 70% лекарственных препаратов на рынке РФ должны быть взаимозаменяемыми к 2021 году. Как отметила тогда глава Минздрава Вероника Скворцова, с 2019 года постепенно будут вводиться референтные цены для взаимозаменяемых препаратов.