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Дума приняла в I чтении законопроект о компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика

Возмещение членам ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, будет выплачиваться по рыночной стоимости жилья из средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.

Согласно документу, рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр от участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Предполагается, что возмещение членам ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, будет выплачиваться по рыночной стоимости жилья из средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"Мы понимаем, что его [законопроект] нужно принимать оперативно, потому что действующие нормы заработают в части выплат уже в декабре, нам необходимо до декабря восстановить справедливость между обманутыми дольщиками", - сказал перед заседанием глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его оценке, на базе проблемных объектов создано порядка 130 ЖСК. Общая площадь таких многоквартирных домов, по данным депутата, составляет более 350 тыс. кв. м, а количество участников - примерно 6 тыс. Как добавил глава комитета, ко второму чтению будет более четко регламентировано право членов ЖСК на получение возмещения и прописана норма о прекращении членства в ЖСК после выплаты компенсации. Кроме того, депутаты проанализируют целесообразность отмены сроков создания ЖСК (в нынешней версии - до 1 июля).

"Либо ЖСК будет достраивать проблемный объект за счет регионального или федерального фонда, либо, если это невозможно сделать, они просто получат возмещение, чтобы купить где-то квартиру", - уточнил Николаев.

"Разницы между дольщиками и членами ЖСК никакой нет, - отметил в свою очередь первый замруководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков. - Теперь эта несправедливость будет устранена, члены ЖСК смогут получать денежную компенсацию наравне с дольщиками".

Уравнять в правах всех обманутых дольщиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны подчеркнул, что принятие законопроекта позволит уравнять в правах всех обманутых дольщиков, включая членов ЖСК. "Если ситуацию мы урегулировали по обманутым дольщикам в части возможности получения компенсации, то в отношении дольщиков, которые организовались и выбрали организационно-юридическую форму ЖСК, есть лишь возможность достройки, но нет возможности компенсации", - пояснил в ходе заседания Володин.

Председатель нижней палаты напомнил о проделанной работе парламентариев в области защиты прав обманутых дольщиков. "Мы с вами в этом году и в прошлом многое сделали, чтобы государство имело возможность не допускать больше ситуаций в стране, чтоб появлялись обманутые дольщики", - сказал он.

Правительство РФ поддержало данный законопроект и уже подготовило положительный отзыв. По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, ведомство готово подключиться к разработке поправок ко второму чтению. Отвечая на вопрос Володина, замминистра уточнил, что наибольшее число обманутых дольщиков и созданных при процедуре банкротства ЖСК находится в Московской, Ленинградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. В понедельник Стасишин сообщил о планах Минстроя полностью решить проблему обманутых дольщиков в течение пяти-шести лет.

Учитывая приоритетность рассмотрения законопроекта, нижняя палата решила провести второе чтение документа 10 октября.

Авторами документа выступили спикер госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Игорь Лебедев и главы профильных комитетов.

В новость были внесены изменения (15:50 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПанков, Николай ВасильевичНиколаев, Николай Петрович
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