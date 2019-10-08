Семь регионов России досрочно выполнили работы по благоустройству

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минстрой России назвал регионы, которые первыми выполнили весь объем работ по благоустройству на 2019 год. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

"В семи регионах работы выполнены на 100%, в их числе Калужская, Тамбовская, Саратовская, Кемеровская и Магаданская области, а также республики Карачаево-Черкесия и Чечня", - отметил глава Минстроя Владимир Якушев в ходе селекторного совещания.

Всего проекты комфортной городской среды реализуют в 3020 муниципалитетах страны. На 8 октября эти работы выполнены на 57%. Так, полностью выполнены работы по благоустройству общественных и дворовых территорий на 7738 объектах в 80 регионах страны, сказал министр.

При этом он призвал активизироваться остальные регионы и завершить работы по благоустройству до конца года. "Все направления по благоустройству территорий очень востребованы среди россиян. Люди голосовали за эти проекты и ждут, что объекты получат обновление в оперативные сроки. И нам нельзя обмануть ожидания людей", - подчеркнул Якушев.

По его словам, также к концу года должны завершиться работы на тех объектах благоустройства, которые возводятся в рамках первого Всероссийского конкурса комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Те регионы, которые не выполнят свои обязательства в срок, могут быть не допущены к участию в конкурсе следующего года, указал глава Минстроя.

Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает благоустройство до конца 2024 года не менее 31 тыс. общественных территорий, а также реализацию 480 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.