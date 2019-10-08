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Северный Кавказ

В 2020 году выплаты при покупке жилья получат 200 многодетных семей Ставрополья

На эти цели из краевого бюджета потратят 335 млн руб.

СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направят более 330 млн руб. на поддержку многодетных семей при покупке жилья. Выплаты получат порядка 200 семей, что втрое больше, чем в 2019 году, сообщили в понедельник в пресс-службе краевого министерства строительства и архитектуры.

"В следующем году социальные выплаты на приобретение жилья по программе "Молодая семья" в Ставропольском крае получат порядка 200 многодетных семей. На эти цели будет потрачено 335 млн руб. из краевого бюджета", - приводятся в сообщении слова министра Алексея Когарлыцкого.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что в 2019 году выплаты по программе "Молодая семья" получили порядка 60 многодетных семей. "На Ставрополье - в единственном регионе России - внедрена региональная система поддержки многодетных семей, когда социальные выплаты составляют 70% от расчетной стоимости жилья", - отмечается в сообщении.

Государственная программа "Молодая семья" в Ставропольском крае реализуется с 2006 года. В 2018 году в регионе в 20 раз к уровню предыдущего года было увеличено финансирование программы, объем был доведен до 1 млрд 55 млн руб. Очередь участников была практически полностью закрыта, свидетельства на получение субсидий были выданы более 1,6 тыс. семей.

Теги
Северный КавказСКФОСтавропольский край
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