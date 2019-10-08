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Мутко доложит в Госдуме о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"

Также перед депутатами отчитается курирующая строительную отрасль аудитор Счетной палаты Светлана Орлова

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко в среду выступит в рамках "правительственного часа" в Госдуме. Как следует из повестки нижней палаты парламента, главными темами его доклада станут принимаемые правительством меры по реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Затем перед депутатами отчитается курирующая строительную отрасль аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Как сообщил ТАСС вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, парламентарии намерены поднять вопрос "дальнейшей реализации и финансирования подпрограммы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с износом выше 60% - с учетом поступившего в Госдуму бюджета".

"Также планируем обсудить подготовленный и одобренный правительством законопроект о создании постоянно действующей в стране системы расселения аварийного жилья, - продолжил он. - Он планируется к внесению в Госдуму, важно понять, какие в нем заложены механизмы и принципы". "Кроме того, поднимем вопрос правового статуса апартаментов", - отметил политик.

7 октября Мутко принял участие в заседании президиума парламентского большинства. Как сообщил по итогам глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, единороссы будут совместно с правительством прорабатывать меры по стимулированию индивидуального жилищного строительства.

Вице-премьер отметил, что нацпроект "Жилье и городская среда" имеет не только ярко выраженную социальную направленность, но и влияет в целом на экономику страны. Реализация мероприятий проекта должна, в частности, способствовать улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно к 2024 году, напомнил он, добавив, что "от реализации национальной цели зависит и решение задач в сферах демографии, развития экономики, а также в целом повышение уровня жизни граждан".

Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал тогда, что в ходе встречи была достигнута договоренность о совместной работе над специальной подпрограммой по реконструкции инженерных сетей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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