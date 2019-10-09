Матвиенко просит Силуанова разработать меры наказания за срыв строительства объектов ФАИП

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила во время заседания палаты в среду министра финансов РФ Антона Силуанова разработать меры наказания для руководителей разных уровней за срыв строительства объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).

"Мы замораживаем огромные объемы федеральных средств в незавершенное строительство, дальше стоимость этих объектов нарастает, как снежный ком, причем федеральных объектов. Может быть, в таких случаях привлекать руководителей к ответственности, наказывать их за неисполнение. Огромное количество незавершенных объектов, выброшенных замороженных федеральных средств. Очень вас попрошу, разработайте меры ответственности руководителей разного уровня за срыв строительства объектов, которые были в ФАИП. Как правило, там социальные объекты", - сказала Матвиенко, обращаясь к Силуанову.

Она привела в пример недостроенный объект в центре Кисловодска, который стоит уже 10 лет и постепенно разрушается.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин проинформировал, что ежегодно объемы незавершенного строительства превышают 5 трлн рублей и предложил провести инвентаризацию этих объектов. Кудрин пояснил, что речь идет об объектах, которые строятся и откладываются к вводу в эксплуатацию в течение пяти лет. Также к ним он отнес долгострои, сдача которых откладывается уже дольше пяти лет. По его данным, на сегодняшний момент таких объектов накопилось 71,3 тыс.