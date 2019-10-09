Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко просит Силуанова разработать меры наказания за срыв строительства объектов ФАИП

Спикер Совфеда указала на огромное количество выброшенных замороженных федеральных средств

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила во время заседания палаты в среду министра финансов РФ Антона Силуанова разработать меры наказания для руководителей разных уровней за срыв строительства объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).

"Мы замораживаем огромные объемы федеральных средств в незавершенное строительство, дальше стоимость этих объектов нарастает, как снежный ком, причем федеральных объектов. Может быть, в таких случаях привлекать руководителей к ответственности, наказывать их за неисполнение. Огромное количество незавершенных объектов, выброшенных замороженных федеральных средств. Очень вас попрошу, разработайте меры ответственности руководителей разного уровня за срыв строительства объектов, которые были в ФАИП. Как правило, там социальные объекты", - сказала Матвиенко, обращаясь к Силуанову.

Она привела в пример недостроенный объект в центре Кисловодска, который стоит уже 10 лет и постепенно разрушается.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин проинформировал, что ежегодно объемы незавершенного строительства превышают 5 трлн рублей и предложил провести инвентаризацию этих объектов. Кудрин пояснил, что речь идет об объектах, которые строятся и откладываются к вводу в эксплуатацию в течение пяти лет. Также к ним он отнес долгострои, сдача которых откладывается уже дольше пяти лет. По его данным, на сегодняшний момент таких объектов накопилось 71,3 тыс.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаСилуанов, Антон ГермановичКудрин, Алексей Леонидович
Реклама на ТАСС
Около 60% строящегося жилья в России возводится без эскроу
По словам вице-премьера Виталия Мутко, оставшиеся проекты жилищного строительства на 25,4 млн кв. м завершаются за счет собственных средств застройщиков или перейдут на новую модель финансирования в ближайшее время
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС