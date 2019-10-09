Около 60% строящегося жилья в России возводится без эскроу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более 70 млн кв. м жилья в России строятся по старым правилам без привлечения эскроу. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко, выступая в среду на "правительственном часе" по национальному проекту "Жилье и городская среда" в Госдуме.

"Из 117,5 млн кв. м (строящегося) жилья 72,1 млн кв. м достраиваются по старым правилам с гарантией Фонда дольщиков, а 20 млн кв. м - проекты, по которым будут использованы счета эскроу", - сказал он.

По словам Мутко, оставшиеся проекты жилищного строительства на 25,4 млн кв. м завершаются за счет собственных средств застройщиков или перейдут на новую модель финансирования в ближайшее время. Он отметил, что Минстрой вместе с ДОМ.РФ проводит мониторинг этих проектов в режиме онлайн. "На сегодня вопросы вызывают менее 0,3% проектов. Мы должны с субъектами вручную довести эти проекты", - подчеркнул вице-премьер.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.

Стакви по ипотеке

Мутко также сообщил, что ипотечные ставки крупных банков в России в октябре снизились до значений, заложенных в паспорте национального проекта "Жилье и городская среда" на 2019 год.

"Целевые показатели по ипотеке на этот год - 8,9%, мы начинаем их достигать. Самое главное, что мы видим, что каждое снижение ставки на 1% увеличивает платежеспособный спрос на 25-30%", - сказал он.

Мутко отметил, что по отдельным программам банки предлагают и более низкую ставку. Также правительство реализует набор социальных мер - это помощь заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации, ипотека под 6% для семей, в которых рождаются дети, субсидии 450 тыс. рублей для семей, в которых родится третий и последующий ребенок. Также готовится к запуску ипотека на Дальнем Востоке по ставке 2%, добавил он.