Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 60% строящегося жилья в России возводится без эскроу

По словам вице-премьера Виталия Мутко, оставшиеся проекты жилищного строительства на 25,4 млн кв. м завершаются за счет собственных средств застройщиков или перейдут на новую модель финансирования в ближайшее время

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более 70 млн кв. м жилья в России строятся по старым правилам без привлечения эскроу. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко, выступая в среду на "правительственном часе" по национальному проекту "Жилье и городская среда" в Госдуме.

"Из 117,5 млн кв. м (строящегося) жилья 72,1 млн кв. м достраиваются по старым правилам с гарантией Фонда дольщиков, а 20 млн кв. м - проекты, по которым будут использованы счета эскроу", - сказал он.

По словам Мутко, оставшиеся проекты жилищного строительства на 25,4 млн кв. м завершаются за счет собственных средств застройщиков или перейдут на новую модель финансирования в ближайшее время. Он отметил, что Минстрой вместе с ДОМ.РФ проводит мониторинг этих проектов в режиме онлайн. "На сегодня вопросы вызывают менее 0,3% проектов. Мы должны с субъектами вручную довести эти проекты", - подчеркнул вице-премьер.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.

Стакви по ипотеке

Мутко также сообщил, что ипотечные ставки крупных банков в России в октябре снизились до значений, заложенных в паспорте национального проекта "Жилье и городская среда" на 2019 год.

"Целевые показатели по ипотеке на этот год - 8,9%, мы начинаем их достигать. Самое главное, что мы видим, что каждое снижение ставки на 1% увеличивает платежеспособный спрос на 25-30%", - сказал он.

Мутко отметил, что по отдельным программам банки предлагают и более низкую ставку. Также правительство реализует набор социальных мер - это помощь заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации, ипотека под 6% для семей, в которых рождаются дети, субсидии 450 тыс. рублей для семей, в которых родится третий и последующий ребенок. Также готовится к запуску ипотека на Дальнем Востоке по ставке 2%, добавил он.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Более 30 многоквартирных домов отремонтируют в Северной Осетии до конца года
Всего в 2019 году капитальный ремонт запланирован в 40 домах, но фактически будут отремонтированы 32 дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС