Аудитор Счетной палаты предложила правительству поддержать застройщиков в регионах

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Курирующая строительную отрасль аудитор Счетной палаты (СП) РФ Светлана Орлова предложила кабинету министров выработать меры поддержки малых и средних застройщиков в регионах.

"Считаем целесообразным предложить правительству проанализировать предварительный результат перехода строительной отрасли на механизм эскроу, а также выработать меры, направленные на минимизацию последствий перехода, включая поддержку небольших строительных компаний на региональном уровне", - сказала Орлова, выступая в Госдуме в среду на "правительственном часе" по национальному проекту "Жилье и городская среда".

По ее словам, СП проинформировала руководство страны, что новый механизм может повлечь банкротства, уход с рынка около трети застройщиков. При этом она уточнила, что данный процесс в основном затрагивает малые и средние региональные строительные компании, которые работают с небольшими объемами. "Счетная палата вместе с Госдумой продолжит мониторинг складывающейся ситуации", - подчеркнула аудитор.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. При этом строительство будет вестись за счет банковских кредитов. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.