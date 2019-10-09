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Большую часть работ по благоустройству городов завершат после 1 ноября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Значительная часть работ по благоустройству городов, запланированных на 2019 год в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", завершится после 1 ноября. Об этом сообщила курирующая строительную отрасль аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, выступая в среду на "правительственном часе" по национальному проекту "Жилье и городская среда" в Госдуме.

"Складывается ситуация, когда значительная часть работ по благоустройству будет завершена в неблагоприятный погодный период после 1 ноября 2019 года. На это надо обратить внимание", - сказала она.

Орлова уточнила, что на текущий момент из 8,5 тыс. дворов и 5 тыс. общественных пространств работы завершены по 4,8 тыс. дворов и 1,8 тыс. общественных пространств. "Это составляет 57% и 36% соответственно", - пояснила она.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое. В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%, индекс из 36 показателей был утвержден в 2019 году, его показатели будут рассчитаны впервые.

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