Власти Крыма планируют увеличить к 2024 году на 30% строительство жилья по нацпроекту

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Крыма планируют увеличить на 30% строительство жилья, в том числе и многоквартирных домов, к 2024 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил в среду ТАСС заместитель министра строительства и архитектуры республики Максим Скорин.

В августе замглавы правительства РФ Виталий Мутко после заседания проектного комитета по нацпроекту заявлял, что кабмин обсуждает возможность изменения в паспорте национального проекта "Жилье и городская среда" показателей по вводу жилья на ближайшие два года. По его словам, поступил запрос на сохранение пока объемов ввода жилья 2018 года, на ближайшие два года, возможно, нужно сохранить эти объемы примерно на уровне 75,3 млн кв. м.

"Всего за период реализации регионального проекта "Жилье" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется в 2019-2024 годах ко вводу более 3,5 млн квадратных метров жилья, что на 30% больше, чем в 2014-2018 годах. При этом около 2 млн кв. м нового жилья будет приходиться на многоквартирные жилые дома", - сказал Скорин.

По его словам, в 2014-2018 годах в регионе было сдано 2,7 млн кв. м жилья. Объем ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья по сравнению с показателями до 2014 года предполагается увеличивать на 15-20% и выйти к 2024 году на показатели по сдаче около 650 тыс. кв. м в год.

По его словам, в нынешнем году в регионе будет введено в эксплуатацию 525 тыс. кв. м жилья. "Работа по реализации регионального проекта в настоящее время ведется в соответствии с утвержденным планом мероприятий по его реализации. Все контрольные точки выполнены в срок", - отметил Скорин.

О нацпроекте

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.