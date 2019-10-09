Володин рассказал о переходе от "сдаваемых бетонных коробок к стандартам городов будущего"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду в рамках "правительственного часа" с участием вице-премьера РФ Виталия Мутко заявил, что нижняя палата парламента готова принять законопроект об обязательном возведении социальных объектов при строительстве новых жилых районов.

После выступления вице-премьера Володин обратился к нему с вопросом от всех думских фракций. "Когда у нас прекратится застройка микрорайонов, где отсутствуют школы, поликлиники, детские сады, отсутствуют скверы, места для отдыха горожан?" - спросил председатель Госдумы, сразу же уточнив, что депутаты "готовы со своей стороны инициировать законодательные решения".

Мутко сообщил, что ранее уже был принят стандарт комплексной застройки и освоения территорий, предусматривающий возведение социальной инфраструктуры. "Он сейчас носит рекомендательный характер. С 2021 года мы его будем делать обязательным", - сказал зампред правительства. Кроме того, с Министерством строительства РФ достигнута договоренность о том, что при подписании соглашений о софинансировании проектов комплексного строительства приоритет будет отдаваться проектам по стандартам комплексной застройки, отметил Мутко.

Володин в ответ уточнил, что речь идет о подзаконных актах. "Может быть, нам действительно взять и в ближайшее время такие поправки внести? Пускай они будут с отложенными сроками действия, но это перед нашими регионами и муниципалитетами поставит задачу, что с 2021 года у нас не будет микрорайонов, где параллельно с вводом жилья не строятся садики, школы", - обратился Володин к Мутко. "И есть еще одна тема - нам необходимо обязательно закрепить в каждом сдаваемом микрорайоне помещение под опорный пункт участкового полицейского и квартиру для него", - добавил спикер.

"Но это [надо сделать] через закон прямого действия, чтобы не получилось так, что нормативную базу кто-то выполняет, а кто-то не выполняет", - сказал Володин, подчеркнув, что это позволит перейти от сдаваемых бетонных коробок к стандартам городов будущего. Он заверил, что депутаты инициируют внесение такого законопроекта.

Борьба с точечной застройкой

Володин в ходе дискуссии на пленарном заседании указал и на то, что будущие законы должны решать проблему строительства многоквартирных домов на неподготовленной территории. "Берут, продают эти дома, а дальше жители сталкиваются с проблемами. Давайте примем закон прямого действия, который бы запрещал это делать", - предложил Володин.

"Давайте примем решение запретить точечную застройку, чтобы высотки, с одной стороны, не уродовали исторические центры и те части городов, где нет этих высоток. С другой стороны, мы людей убережем от проблем", - сказал спикер, предложив Мутко создать рабочую группу для проработки этих вопросов.

Володин также предложил "дать поручение профильным комитетам подготовить проект постановления (по итогам "правительственного часа")" и согласовать с правительством "подходы при внесении законодательных инициатив с тем, чтобы до конца года инициировать эти законопроекты".