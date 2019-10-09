Мутко: законопроект о правовом статусе апартаментов может быть подготовлен в ноябре

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Законопроект, уточняющий правовой статус апартаментов и порядок управления общим имуществом, планируется подготовить в ноябре 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко в среду на "правительственном часе" по национальному проекту "Жилье и городская среда" в Госдуме.

Апартаменты имеют статус нежилых помещений, при этом продаются с использованием договоров долевого участия. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.

"Мы рассматриваем этот вопрос [введение дополнительного правового регулирования апартаментов]. В ноябре месяце, думаю, эту работу завершим. Мы подумаем о внесении соответствующих изменений в законодательство и направим их в Госдуму", - сказал Мутко.

Он отметил, что в России строится до 3 млн кв. м апартаментов. По его словам, по составу такие проекты неоднородны и реализуются в таких городах как Москва, Петербург, Сочи и других крупных населенных пунктах. "Апартаменты строятся как нежилые помещения, когда люди туда заезжают, они не могут зарегистрироваться, у них, к тому же, другое налогообложение", - сказал Мутко.