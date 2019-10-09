Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мутко: законопроект о правовом статусе апартаментов может быть подготовлен в ноябре

В России строится до 3 млн кв. м апартаментов, отметил вице-премьер

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Законопроект, уточняющий правовой статус апартаментов и порядок управления общим имуществом, планируется подготовить в ноябре 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко в среду на "правительственном часе" по национальному проекту "Жилье и городская среда" в Госдуме.

Апартаменты имеют статус нежилых помещений, при этом продаются с использованием договоров долевого участия. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.

"Мы рассматриваем этот вопрос [введение дополнительного правового регулирования апартаментов]. В ноябре месяце, думаю, эту работу завершим. Мы подумаем о внесении соответствующих изменений в законодательство и направим их в Госдуму", - сказал Мутко.

Он отметил, что в России строится до 3 млн кв. м апартаментов. По его словам, по составу такие проекты неоднородны и реализуются в таких городах как Москва, Петербург, Сочи и других крупных населенных пунктах. "Апартаменты строятся как нежилые помещения, когда люди туда заезжают, они не могут зарегистрироваться, у них, к тому же, другое налогообложение", - сказал Мутко.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
Реклама на ТАСС
Дума обратится в ГП из-за недополучения Фондом защиты прав дольщиков более 50 млрд рублей
В случае необходимости парламентарии намерены привлечь представителей прокуратуры и СК
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС