Дума обратится в ГП из-за недополучения Фондом защиты прав дольщиков более 50 млрд рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету к следующему заседанию нижней палаты подготовить обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с тем, что страховые компании не перечислили в Фонд защиты прав дольщиков более 50 млрд рублей.

В ходе "правительственного часа" в среду глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что страховыми организациями до реформы строительной отрасли было собрано с застройщиков и дольщиков более 50 млрд рублей. При этом в фонд, по его словам, поступило лишь 1,8 млрд рублей.

"Подготовьте к следующему заседанию обращения к генеральному прокурору, в Следственный комитет. Было 54 или 56 [млрд рублей], а почему осталось 1,8 млрд? 3% от той суммы, которая была, - обратился к главе комитета Володин. - Коллеги, вот где проблемы и вопросы, которые требуют с нашей стороны контроля и решения".

В случае необходимости, продолжил спикер нижней палаты, парламентарии пригласят представителей прокуратуры и СК. "Получается, страховые компании аккумулируют эти средства, сейчас возвращать не хотят. Поэтому давайте мы разберемся в этом. Если нужно, пригласим представителей правоохранительных органов, надзорно-контрольных", - заключил Володин.