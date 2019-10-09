Термин "ветхое жилье" исключили из законопроекта о механизмах расселения аварийного фонда

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Термин "ветхое жилье", ранее обсуждавшийся в рамках новой концепции расселения аварийного жилья, не вошел в итоговую версию правительственного законопроекта. Это следует из текста проекта, размещенного в среду в базе системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

"В текущей версии отказались от термина "ветхое жилье". Понятие "ветхого жилья" в настоящее время не определено ввиду его расширительного толкования. Дом с трещиной в стене - это аварийный дом, дом с трещиной, укрепленной балкой, - ветхий", - пояснил ТАСС ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

Документ вносится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и предполагает внесение поправок в Жилищный кодекс и федеральный закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ. Расселение аварийного жилфонда - одна из основных задач нацпроекта.

На ранних стадиях обсуждения предлагалось ввести в законодательство термин "ветхое жилье", то есть устаревшие дома, которые при этом не несут острой опасности своим жильцам. Предполагалось, что это даст регионам больше возможностей для обновления жилого фонда.

По словам Склянчука, эксперты опасаются, что дома будут признаваться ветхими, чтобы не расселять людей. Он уточнил, что сегодня степень износа несущих конструкций дома определяется специальной комиссией, которую формирует муниципалитет. При этом собственники помещений вправе заказать независимую экспертизу и настаивать на признании дома аварийным.

О законопроекте

Согласно пояснительной записке к внесенному проекту, нововведения создадут более гибкую систему государственной поддержки программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда с повышением доли внебюджетного финансирования программ. Отмечается, что этому будут способствовать такие инструменты как предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья и на возмещение процентов по ипотечным кредитам.

"Улучшение жилищных условий граждан, переселяемых из аварийных домов, должно быть не формальным, а фактическим. Зачастую предоставляемое жилье было хоть и выше учетной нормы на человека, но все-таки недостаточным по метражу, несмотря на то, что некоторые семьи изъявляли желание доплатить за более комфортное для них жилье за счет собственных средств. Сейчас такая возможность появляется", - прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

При этом, по словам депутата, парламентский контроль потребуется над другой предложенной нормой - о предоставлении жилого помещения в соседнем населенном пункте для переселенцев из аварийного жилья, в случае принятия субъектом РФ такого решения.

"Наш комитет будет предлагать до первого чтения провести парламентские слушания, на которых совместно с субъектами РФ обсудить детали того, как будет реализовываться новая программа расселения из аварийного жилищного фонда и те механизмы, которые закладываются в федеральном законодательстве и требуют последующего принятия региональных законов", - сообщил Пахомов.

Кроме того, законопроектом предлагается "создание специализированного (маневренного) жилищного фонда и жилищного фонда социального использования, предоставление которого возможно на условиях найма с установлением экономически обоснованной платы за наем, которая позволит в долгосрочной перспективе возместить затраты на создание такого жилья".

Также из текста следует, что застройщикам, реализующим проекты развития застроенных территорий, будут возмещаться до 25% понесенных затрат на переселение.

О расселении аварийного фонда

Согласно паспорту федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годах из аварийных домов общей площадью более 9,5 млн кв. м в новое жилье планируется переселить 530 тыс. человек. На эти цели планируется направить более 507 млрд руб., в том числе 431 млрд руб. из федерального бюджета, более 67 млрд руб. из региональных бюджетов, свыше 7 млрд руб. - из внебюджетных источников.