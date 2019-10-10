Медведев сообщил о введении жесткого режима контроля процедуры кадастровой оценки

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Руководители кадастровых учреждений будут нести личную ответственность за результаты кадастровой оценки. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства, на котором рассматривается законопроект, касающийся дальнейшего совершенствования процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости.

"Будет установлен не только режим непрерывного надзора за этой процедурой, но и персональная ответственность руководителей организаций, которые такую кадастровую стоимость оценивают", - сказал он.

По словам Медведева, в целом законопроект направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, чтобы не допускать ситуаций, когда кадастровая стоимость превышает рыночную, и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или манипулирование оценкой. "Ошибка, которая допущена, теперь будет рассматриваться в пользу владельца недвижимости, и при ее исправлении, если стоимость объекта уменьшается, то она будет уменьшена за весь период с того дня, как была внесена в Единый реестр государственной недвижимости", - уточнил премьер. Он добавил, что меняется также и механизм внесудебного установления кадастровой стоимости. Отныне государственные оценщики будут детально рассматривать каждое обращение по ее (кадастровой стоимости) определению.

Изменение результатов кадастровой стоимости до их утверждения будет возможно только после публичного рассмотрения, и в целом эта процедура станет более прозрачной.

Медведев также рассказал, что на совещании с вице-премьерами принял решение рассмотреть законопроект о защите и поощрении капитальных вложений. По его словам, общие подходы к этому вопросу будут рассмотрены на текущем заседании правительства. Он также добавил, что необходимо скорее вносить этот законопроект в Государственную думу. С соответствующим докладом на заседании правительства выступит первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.