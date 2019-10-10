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Медведев: эскроу-счета используются при строительстве 500 проектов жилья

По словам российского премьера, результаты "пока не выдающиеся"
Описание
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Специальные счета эскроу, по данным на сентябрь 2019 года, используются при строительстве 500 проектов жилья. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства.

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"По данным на сентябрь реализуется порядка 500 таких проектов с использованием эскроу-счетов и строится порядка 17,5 млн кв м жилья", - сказал Медведев.

По его словам, результаты "пока не выдающиеся", если учесть общий объем жилищного строительства. "Поэтому при обсуждении этого вопроса нужно сконцентрироваться и на том, какие есть проблемы и что нужно сделать, чтобы такого рода счета использовались более активно", - отметил глава правительства.

С 1 июля 2019 года привлекать деньги дольщиков в проекты жилого строительства можно только при условии размещения средств на эскроу-счетах. Мера призвана снизить риски граждан при вложении средств в строящееся жилье.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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