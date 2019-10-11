Все пострадавшие от весенних пожаров в Забайкалье получили жилье

ЧИТА, 11 октября. /ТАСС/. Всех жителей Забайкальского края, потерявших жилье во время весенних пожаров этого года, обеспечили новыми домами и квартирами, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя.

Из-за степных пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, на юге и юго-востоке Забайкальского края 19 и 20 апреля 2019 года пострадали 17 населенных пунктов, травмы получили 36 человек. Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября обеспечить людей новым жильем.

"Минстрой Забайкальского края рассмотрел все поступившие заявления. В список граждан, лишившихся жилья в результате чрезвычайной ситуации, были включены 125 семей, 304 человека", - сказали в пресс-службе.

Из 120 семей только пять изъявили желание получить социальную поддержку на строительство новых домов. Эти дома сдали на месяц раньше установленного срока: 14 сентября ключ от дома получила семья Беляниных из села Горда, а 15 сентября - четыре семьи в селе Тасырхой. Остальные 120 семей пожелали получить социальную поддержку на покупку жилья, все они вступили в права собственности.

Представители краевого Минстроя подчеркнули, что новые дома построены из негорючих материалов - это пенобетонные блоки с облицовкой из кирпича.

По данным департамента государственного имущества и земельных отношений края, 36% жилья куплено для пострадавших в районах Забайкалья, 64% - в Чите.