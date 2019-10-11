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В Приамурье предложили распространить действие программы льготной ипотеки на мигрантов

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке направит инициативу в адрес правительства, Госдумы, Совета Федерации и президента РФ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 октября. /ТАСС/. Распространить действие льготной ипотеки под 2% на мигрантов предложили участники круглого стола "Собирание народа на Дальнем Востоке", который состоялся в Благовещенске. Об этом сообщила в пятницу журналистам уполномоченный по правам человека в Амурской области Любовь Хащева.

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В круглом столе приняли участие представители "Форума переселенческих организаций", реализующего проект "Полюби соотечественника, Родина!" на средства президентского гранта, нескольких общественных организаций и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК). Участники обсудили острые вопросы, связанные с миграционным процессом и намерены заниматься их решением в дальнейшем.

"Остро стоял вопрос ипотечного кредитования под 2% лиц, которые сюда приехали, и лиц, которые здесь проживают. Потому что ни в коем случае нельзя отделять, скажем, переселенцев и коренных жителей", - сказала Хащева.

Она добавила, что инициатива по распространению действия программы льготной ипотеки на мигрантов через Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке будет доведена до правительства и государственной думы РФ, Совета Федерации и президента РФ.

Омбудсмен отметила, что на данный момент не располагает цифрой, сколько мигрантов в Амурской области могли бы воспользоваться льготной ипотекой. Эти данные подготовит АРЧК.

О льготной ипотеке

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Льготная ипотека будет предоставляться во всех регионах Дальнего Востока, ей смогут воспользоваться молодые семьи и получатели участков по программе "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей включительно, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

К молодым семьям будут отнесены те, в которых оба супруга не старше 35 лет (включительно) имеют гражданство РФ и состоят в зарегистрированном браке не менее года. При этом хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготной ипотекой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАмурская область
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