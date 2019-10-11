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Публичные слушания по проектам реновации начались еще в шести районах Москвы

На слушаниях жители районов обсудят проекты планировки новых кварталов, которые планируется построить по программе реновации

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Собрания жителей по обсуждению кварталов реновации стартовали еще в шести районах Москвы - Крюково, Западное Дегунино, Бескудниковский, Покровское-Стрешнево, Фили-Давыдково и Измайлово. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Москомархитектуры.

"На публичных слушаниях москвичи обсудят проекты планировки новых кварталов и микрорайонов, которые планируется построить в рамках программы реновации. Впервые публичные слушания по реновации пройдут в Зеленоградском округе Москвы - жителям представят застройку микрорайона 19 района Крюково, два проекта расположены в Северном округе - это микрорайоны 8, 9 Бескудниковского района и микрорайоны 11, 12 в Западном Дегунине", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Также будут рассмотрены по одному проекту в Северо-Западном округе (микрорайон 3 района Покровское-Стрешнево), в Западном округе (кварталы 58, 59 района Фили-Давыдково) и в Восточном округе (Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово).

Экспозиция по проектам откроется 18 октября, в районах она продлится семь дней, она также будет представлена в выставочном центре "Дом на Брестской". Собрание участников публичных слушаний состоится 29 октября в каждом из шести районов, в ходе мероприятия жители смогут задать разработчикам вопросы, а также оставить свои предложения по проекту. После этого еще в течение семи дней жители смогут направлять замечания в окружные градостроительные комиссии в письменном виде или по электронной почте.

В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день жители обсудили уже 17 проектов кварталов реновации, первые публичные слушания по ним стартовали в конце марта в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Северное Тушино, Митино и Метрогородок.

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