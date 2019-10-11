Титов предложил смягчить систему штрафов для управляющих компаний

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к вице-премьеру РФ Виталию Мутко с предложением смягчить порядок административных наказаний для управляющих многоквартирными домами компаний (УК). Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте бизнес-омбудсмена.

"Титов предложил в случае нарушения в обязательном порядке накладывать на управляющую компанию предписание, и только в случае его неисполнения - штраф", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что сам размер штрафов предлагается уменьшить вдвое по статьям о нарушении правил предпринимательской деятельности по управлению домами, осуществлению такой деятельности без лицензии (кроме грубых нарушений), а также о нарушении правил содержания и ремонта.

Мотивируя свою позицию, Титов отметил, что при действующей системе административных наказаний не учитывается ни тяжесть содеянного, ни вина управляющей организации. Бизнес-омбудсмен считает, что контролирующие органы, как правило, сразу же штрафуют УК, не вынося предварительно предупреждений. Так, в 2019 году, по данным государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, доля предупреждений составила 13,5% в общем объеме административных наказаний управляющих компаний. В то же время сумма штрафов за январь-сентябрь текущего года составила 1,339 млрд рублей, а за весь 2018 год УК были оштрафованы на 1,287 млрд.

"Контролирующие органы редко применяют предупреждение в качестве наказания за впервые зафиксированное нарушение управляющей компании. Некоторые компании могут за год получить десятки штрафов общей суммой в несколько миллионов рублей, что равносильно их выводу с рынка. В частности, факты банкротства УК после штрафов были зафиксированы в восьми субъектах России [в Волгоградской, Калужской, Новосибирской, Кировской, Ульяновской, Саратовской и Ростовской областях]", - говорится в сообщении.

Штрафы в несколько десятков тысяч рублей, наложенные на предприятие за небольшие нарушения, которые могут и должны быть устранены в краткие сроки, не улучшают условия быта для жильцов дома. Это наоборот осложняет устранение проблемы, поскольку из оборота изымаются их собственные средства, уплаченные УК за содержание дома в надлежащем состоянии, поясняется в сообщении.

Одновременно со смягчением наказания по отдельным статьям Титов предлагает усилить ответственность для "действительно недобросовестных управляющих организаций", которые подделывают протоколы общего собрания, многократно допускают грубые нарушения и систематически не исполняют предписания контролирующих органов. В этом случае бизнес-омбудсмен допускает отзыв лицензии УК и дисквалификацию ее учредителей и руководства.