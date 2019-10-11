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Ввод объектов коммерческой недвижимости в Подмосковье вырос за девять месяцев на 40%

Наибольшее количество коммерческой недвижимости было введено в Подольске

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Объем введенных объектов коммерческой нежилой недвижимости в Московской области увеличился практически на 40% за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее число таких объектов было введено в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы Министерства жилищной политики Подмосковья.

"За девять месяцев 2019 года введено 2 млн 155 тыс. кв. м коммерческих нежилых объектов. Напомню, что за аналогичный период 2018 года введено 1 млн 542 тыс. кв. м. Таким образом, объемы введенных объектов коммерческой недвижимости увеличился на 39%", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

Она пояснила, что при подсчете учитывался ввод складских помещений, офисных помещений и объектов торговли.

Федотова отметила, что знаковыми объектами, введенными в этом году, стали производственные корпуса ООО "НПО "Петровакс Фарм" в Подольске и ООО "Юнихолд" в Егорьевске, склады ООО "НКН-Строй" в Подольске и ООО "Каравелла" в Солнечногорском районе, а также кондитерская фабрика "Победа" в Егорьевске и Московский областной детский хоспис в Домодедово.

Как сообщила пресс-служба министерства, наибольшее количество коммерческой недвижимости было введено в Подольске - 72 объекта. В Солнечногорске за девять месяцев ввели 34 объекта недвижимости, а в Ленинском и Раменском округах - по 15 объектов.

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