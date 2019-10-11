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ЕАО получит из федерального бюджета 116 млн рублей на ремонт и покупку жилья после паводка

Губернатор региона Александр Левинталь поручил повторно рассмотреть заявления жителей, которым ранее отказали в выплатах

ТАСС, 11 октября. Еврейская автономная область (ЕАО) получит 116 млн рублей из федерального бюджета на ремонт и покупку нового жилья для пострадавших от паводка граждан. Об этом сообщило в пятницу управление по внутренней политике областного правительства.

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"На восстановительные работы и покупку новых квартир пострадавшим из федерального бюджета выделено 116 млн рублей. На сегодня законодательством определено, что жилье, которое попало в зону затопления и признано непригодным для проживания, подлежит сносу, независимо от причины его износа", - говорится в сообщении.

Глава региона Александр Левинталь поручил еще раз рассмотреть заявления граждан, по которым ранее было отказано в выплатах, усилить разъяснительную работу по выплатам компенсаций за утерю имущества и урожая. Сейчас в регионе продолжается ликвидация последствий наводнения, идет работа по оценке поврежденного жилья, приусадебных и дачных участков.

Сложная паводковая ситуация из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек и подъема грунтовых вод сохраняется в ЕАО с августа. В результате прохождения паводка в регионе были затоплены сотни жилых домов, приусадебных и дачных участков, дороги, половина сельхозугодий. Сейчас, как уточнили ТАСС в управлении по внутренней политике областного правительства, в регионе остаются подтопленными 70 приусадебных участков, 1113 дачных участков, четыре участка дорог местного значения общей протяженностью 1180 м и более 19 тыс. га сельхозземель.

Теги
РоссияЛевинталь, Александр БорисовичЕврейская автономная область
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