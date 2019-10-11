Власти Петербурга планируют предоставить до 200 помещений под хостелы до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют до конца года предоставить для аренды под хостелы и малые средства размещения до 200 помещений. Об этом журналистам сообщил в пятницу председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич на всероссийской конференции малых средств размещения HiCONF.

Федеральный закон, согласно которому хостелам и малым средствам размещения запрещено располагаться в жилых помещениях, вступил в силу 1 октября.

"У нас как инструмент успешно заработала наша программа поддержки хостелов, и мы к концу года видим значительное пополнение адресов, которые в нее входят. К концу года должно появиться 150-200 адресов. Есть помещения, выбранные по всем новым критериям", - сказал Панкевич.

Он добавил, что идет работа с 44 хостелами, у которых возникли проблемы в связи с изменениями законодательства.

По данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, с началом ведения перечня гостиничных предприятий (с 2015 года) на территории города классифицировано 1 тыс. 467 коллективных средства размещения, из которых 1 тыс. 246 (или 85%) - это малые средства размещения. В жилом фонде располагается 380 малых средств размещения.