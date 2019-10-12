Правительство одобрило законопроект о новых механизмах кадастровой оценки

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроект о новых механизмах кадастровой оценки, сообщается в субботу на сайте кабмина.

Документ, в частности, предполагает "установление персональной ответственности руководителей государственных бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, осуществляющих определение кадастровой стоимости, за качество принимаемых решений", а также "установление правила о ретроспективном применении кадастровой стоимости, установленной на основании решения суда или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, на весь период со дня внесения в ЕГРН первоначальной кадастровой стоимости в случае ее уменьшения", говорится в сообщении.

Кроме того будет изменен механизм внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости, а также установлен режим непрерывного контроля Росреестра за проведением оценки.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать повышению экономической обоснованности применения кадастровой стоимости.

С 1 января 2017 года вступил в силу закон "О государственной кадастровой оценке", который предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям. За проведение кадастровой оценки отвечают региональные органы власти. До этого кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. Кадастровая оценка по новому закону в 2018 году проводилась в 35 регионах. Сейчас такую оценку проводят в 66 регионах.