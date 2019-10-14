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Исследование: средняя цена аренды квартиры в России выросла до уровня 2014 года

В частности, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры увеличилась за год на 2,5%

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России выросла за год на 2,5% и достигла докризисного уровня 2014 года, говорится в исследовании "Авито недвижимость", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В конце третьего квартала 2019 года средняя цена аренды самого востребованного варианта - однокомнатной квартиры - выросла в России на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16 тыс. рублей. Таким образом, стоимость аренды впервые за пять лет поднялась до уровня августа 2014 года", - отмечается в исследовании.

В сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года цена на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры больше всего выросла в Иркутской области (на 13% до почти 12 тыс. рублей), говорится в исследовании.

При этом, по данным портала, дороже всего аренда однокомнатной квартиры, кроме Москвы (в среднем 36,7 тыс. рублей, рост на 6,4%) и Санкт-Петербурга (в среднем 24,7 тыс. рублей, рост на 11%), обойдется в Крыму (в среднем 17,5 тыс. рублей, снижение цены более чем на 5%). Самые дешевые однокомнатные квартиры сдаются в Воронежской области и Башкирии (в среднем 8,5 тыс. рублей).

Кроме того, наибольший рост цен на двухкомнатные квартиры за год наблюдается в Иркутской области (почти на 26% до 16,5 тыс. рублей), Омской области (почти 13% до почти 16 тыс. рублей) и Челябинской области (почти 9% за год до почти 12 тыс. рублей). "Двухкомнатную квартиру дешевле всего можно снять в Воронежской области - в среднем за 11 тыс. рублей в месяц. Дороже всего из регионов они в Московской области, в среднем чуть более 25 тыс. рублей", - утоняется в исследовании.

Также в сегменте трехкомнатных квартир наиболее стоимость аренды выросла в Свердловской (на 27% до 31,5 тыс. рублей), Воронежской (на 22% до 27,5 тыс. рублей) и Томской (на 10% до более 27 тыс. рублей) областях. Дешевле всего трехкомнатную квартиру можно снять в Ростовской области (в среднем 17,3 тыс. рублей), дороже всего - в Новосибирской области (в среднем 36 тыс. рублей), проанализировали эксперты "Авито недвижимость".

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