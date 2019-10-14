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Мурманский губернатор сменил главу Минстроя после срыва графика строек по нацпроектам

Региональное ведомство возглавила Оксана Астахова

МУРМАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра строительства Мурманской области Максим Рудь покинул свой пост после срыва графика по нескольким объектам в рамках нацпроектов. Как сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Чибис, региональный Минстрой возглавила бывший руководитель Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калининградской области Оксана Астахова.

На минувшей неделе Чибис раскритиковал ход строительства некоторых объектов по нацпроектам "Образование", "Демография" и "Здравоохранение". В частности, с отставанием идет строительство школы и детсада в Североморске. Как пояснил губернатор, в ближайшее время Рудь в качестве советника главы региона будет работать над решением вопросов строительных объектов, по которым возникли проблемы.

Чибис отметил, что у Астаховой большой опыт работы в жилищной сфере, она и ее команда внесли большой вклад в благоустройство Калининграда.

Рудь был назначен и.о. министра в начале июня текущего года. Смена главы Минстроя стала первым кадровым решением в рамках формирования нового правительства Мурманской области, которое губернатор анонсировал после вступления в должность после выборов 8 сентября 2019 года.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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