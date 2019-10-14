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Спрос на аренду земельных участков в Москве под ИЖС вырос за два года в четыре раза

С начала года арендовали 29 объектов под индивидуальное строительство жилья

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Жители Москвы с начала года арендовали 29 земельных участков у города под индивидуальное строительство жилья. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"С начала года по итогам проведенных торгов на право аренды участков для ИЖС было арендовано 29 объектов общей площадью 3,64 га. Основная часть земель расположена в Троицком административном округе. Если в 2017 году по итогам городских торгов было арендовано 7 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, с начала 2019 года число арендованных участков возросло в четыре раза", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы департамента Максима Гамана, которого также цитирует пресс-служба, наиболее популярны среди москвичей стали участки для индивидуального строительства в Новой Москве - их порядка 50% от общего числа арендованных земель для ИЖС. "Это связано не только с удачным местоположением объектов, но и привлекательной ценой. По итогам последних аукционов годовая аренда участка площадью порядка 0,1 га в среднем обошлась в 250 тыс. рублей", - уточнил Гаман.

По условиям договора аренды у победителей торгов есть возможность построить капитальные объекты на участках в течение 1,5 лет, после чего они могут выкупить землю у города или заключить договор долгосрочной аренды на 49 лет.

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