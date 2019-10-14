Власти выделили еще 27 жилищных сертификатов для пострадавших от паводка в Забайкалье

ЧИТА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить властям Забайкальского края еще 27 государственных жилищных сертификатов для граждан, потерявших жилье во время прошлогоднего паводка. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Летом 2018 года в Забайкальском крае больше месяца почти ежедневно шли дожди, что привело к масштабному паводку. В зону подтопления попали более 60 населенных пунктов, от наводнения пострадали свыше 12 тыс. человек. Вода подтопила около 800 жилых домов, разрушила 181 км региональных и муниципальных дорог, повредила 36 мостов. Общий ущерб от стихии превысил 1 млрд рублей.

"Минфину России выдать правительству Забайкальского края 27 бланков государственных жилищных сертификатов для выдачи гражданам, лишившимся жилого помещения в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле 2018 года на территории Забайкальского края, в том числе 15 государственных жилищных сертификатов в целях исполнения судебных решений", - говорится в документе.

Ранее пострадавшим от летнего паводка жителям Забайкалья предоставили 271 жилищный сертификат.