Показатели расселения аварийного жилья в 2019 году досрочно выполнили 25 регионов России

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Показатели расселения аварийного жилья в 2019 году досрочно выполнили 25 из 85 регионов России, сообщается в ежеквартальном информационном бюллетене Фонда ЖКХ о реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда".

"По состоянию на 1 октября 2019 года о стопроцентном выполнении целевых показателей программы в 2019 году отчитались 25 субъектов РФ, более 50% выполнения целевых показателей достигнуто в девяти субъектах РФ", - говорится в бюллетене.

Как отмечается в справочных материалах фонда, досрочно программу выполнили Владимирская, Воронежская, Курская, Липецкая, Московская, Калининградская, Мурманская, Ростовская, Астраханская, Иркутская, Кемеровская, Свердловская, Тюменская, Челябинская и Амурская области, Краснодарский, Пермский, Алтайский, Красноярский и Камчатский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Башкирия и Хакасия.

В Оренбургской области программа на 2019 год выполнена на 92%, в Адыгее - почти 89%, Кировской области - 87%, Архангельской области - 87%, Хабаровском крае - 85,5%, Ярославской области - почти на 83%, Новгородской области 70,8%, Вологодской области - 60,6% и в Новосибирской области - почти на 52%.

При этом, по данным фонда, не приступили к расселению аварийного жилья все семь регионов Северо-Кавказского федерального округа, девять регионов Центрального, по два региона Северо-Западного и Южного федеральных округов, а также шесть регионов Дальнего Востока, один уральский регион, четыре региона Сибири и восемь регионов Поволжья.

На 1 октября общий план по переселению граждан из аварийного жилья перевыполнен. По данным Фонда ЖКХ, переселено 10,33 тыс. человек (перевыполнение на 26%) и расселено более 180 тыс. кв. м (перевыполнение на 29%). При этом, согласно паспорту нацпроекта, целевые показатели расселения на 2019 год составляли 140 тыс. кв. м и 8,2 тыс. граждан. Как сообщалось ранее, на эти цели было выделено 35,4 млрд рублей из федерального бюджета, еще 5,56 млрд рублей направили сами регионы.

О федеральном проекте

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно проекту, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. человек. При этом эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах.

Также к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. Кроме того, планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия "ветхих домов". Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.

В новость внесены изменения (14:38 мск) - добавлена информация о показателях регионов.