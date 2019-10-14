Минстрой предложил механизм поручительства для не перешедших на эскроу застройщиков

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минстрой России предложил заключать договор поручительства между Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства, застройщиком, который не смог перейти на эскроу, и уполномоченным банком. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Договор поручительства Фонда заключается между Фондом, застройщиком и уполномоченным банком. <…> Поручительством <...> обеспечивается исполнение обязательств застройщика по заключенному с уполномоченным банком кредитному договору в случае признания арбитражным судом застройщика банкротом и открытия в отношении него конкурсного производства", - говорится в пояснительной записке.

Как следует из проекта, речь идет об обязательствах застройщика по кредитному договору, который заключен после 1 июля 2019 года. Согласно проекту, проценты по договору, по которому предоставляется поручительство, не должны превышать действовавшую на дату заключения ключевую ставку Банка России, увеличенную на три процентных пункта. Также в законопроекте отмечается, что вознаграждение поручителя составляет 0,5% годовых от размера предоставленного поручительства.

"Требование об исполнении поручительства не может быть предъявлено Фонду <…> в случае признания недействительным разрешения на строительство объектов недвижимости, на строительство которых предоставлен целевой кредит, либо признания таких объектов самовольной постройкой", - добавляется в материалах.

Публичное обсуждение проекта завершится 11 ноября 2019 года.

О переходе на новую модель

Российские застройщики с 1 июля 2019 года лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. До 1 октября 2019 года застройщики при условии высокой степени готовности своих домов могли подать заявку на то, чтобы завершить продажи строящихся проектов по старой схеме. Второй вариант - привлечь проектное финансирование и средства банков и продавать жилье с помощью счетов эскроу.

В первой половине октября, выступая на "правительственном часе" по национальному проекту "Жилье и городская среда" в Госдуме, вице-премьер Виталий Мутко сообщал, что тревогу властей в связи с переходом на счета эскроу вызывают менее 0,3% строящихся жилых проектов в РФ, которые не смогли взять в банках проектный кредит, но и не соответствуют критериям, которые разрешают им достраивать дома по старой схеме прямого привлечения денег дольщиков.