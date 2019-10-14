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Минстрой предложил механизм поручительства для не перешедших на эскроу застройщиков

Согласно документу, проценты по договору не должны превышать действовавшую на дату заключения ключевую ставку Банка России, увеличенную на три процентных пункта

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минстрой России предложил заключать договор поручительства между Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства, застройщиком, который не смог перейти на эскроу, и уполномоченным банком. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"Договор поручительства Фонда заключается между Фондом, застройщиком и уполномоченным банком. <…> Поручительством <...> обеспечивается исполнение обязательств застройщика по заключенному с уполномоченным банком кредитному договору в случае признания арбитражным судом застройщика банкротом и открытия в отношении него конкурсного производства", - говорится в пояснительной записке.

Как следует из проекта, речь идет об обязательствах застройщика по кредитному договору, который заключен после 1 июля 2019 года. Согласно проекту, проценты по договору, по которому предоставляется поручительство, не должны превышать действовавшую на дату заключения ключевую ставку Банка России, увеличенную на три процентных пункта. Также в законопроекте отмечается, что вознаграждение поручителя составляет 0,5% годовых от размера предоставленного поручительства.

"Требование об исполнении поручительства не может быть предъявлено Фонду <…> в случае признания недействительным разрешения на строительство объектов недвижимости, на строительство которых предоставлен целевой кредит, либо признания таких объектов самовольной постройкой", - добавляется в материалах.

Публичное обсуждение проекта завершится 11 ноября 2019 года.

О переходе на новую модель

Российские застройщики с 1 июля 2019 года лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. До 1 октября 2019 года застройщики при условии высокой степени готовности своих домов могли подать заявку на то, чтобы завершить продажи строящихся проектов по старой схеме. Второй вариант - привлечь проектное финансирование и средства банков и продавать жилье с помощью счетов эскроу.

В первой половине октября, выступая на "правительственном часе" по национальному проекту "Жилье и городская среда" в Госдуме, вице-премьер Виталий Мутко сообщал, что тревогу властей в связи с переходом на счета эскроу вызывают менее 0,3% строящихся жилых проектов в РФ, которые не смогли взять в банках проектный кредит, но и не соответствуют критериям, которые разрешают им достраивать дома по старой схеме прямого привлечения денег дольщиков.

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