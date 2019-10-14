Медведев: исполнение проекта по льготной ипотеке для родителей составляет лишь 8%

ГОРКИ, 14 октября. /ТАСС/. Кассовое исполнение проекта по льготной ипотеке для родителей, реализуемого в рамках нацпроекта "Демография", составляет лишь 8%, нужно принять меры для исправления ситуации. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Это тема, которая касается поддержки родителей по проекту финансовой поддержки семей при рождении детей - мы ввели льготную ипотеку, где-то эта опция оказалась очень популярной: это не только Москва и Московская область, Санкт-Петербург, но и целый ряд других. Но где-то это вообще не работает никак. Сейчас кассовое исполнение по проекту совсем небольшое - около 8%. Нужно разобраться и тоже принять определенные решения на будущее", - сказал он.

Льготная ипотека

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента. Она предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке, то есть в строящихся домах.

По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы. По данным Банка России, за февраль-декабрь 2018 года было выдано или рефинансировано 4,5 тыс. ипотечных кредитов в рамках программы.

В июне 2018 года президент также поручил обеспечить шестипроцентную ставку по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей. В 2019 году в послании Федеральному собранию президент заявил о необходимости распространить действие пониженной ставки по ипотеке для семей с детьми на весь период кредитования, а также предусмотреть возможность выплаты многодетным семьям по 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. Как сообщал заместитель министра финансов Алексей Моисеев, в ближайшее время будет принято постановление правительства, которое распространит действие ставки 6% на весь период кредитования.

Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (входит в нацпроект "Демография").