Медведев предложил подумать о распространении льготной ипотеки на вторичный рынок жилья

ГОРКИ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает необходимым проанализировать предложение о распространении льготной ипотеки на вторичный рынок. Такое поручение он дал на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Какая ипотека, если дома не строят? Надо строить, это очевидно. Надо проанализировать то, что коллеги предлагают, вот вопрос приобретения жилья на вторичном рынке", - сказал он.

При этом премьер обратил внимание на то, что важно рассказывать людям о программах по улучшению жилищных условий. "На что хочу обратить внимание,..., мы с вами понимаем, что это нужно не чиновникам из Москвы и сотрудникам, которые работают в федеральных министерствах, а нужно людям, которые живут в этих регионах", - сказал он.

Медведев отметил, что если людям объяснять, какие есть возможности для улучшения жилищных условий, то больше семей ими воспользуются. По его мнению, региональные и муниципальные власти должны проявить эту инициативу.