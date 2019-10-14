Неуплата должниками штрафов в сфере недвижимости превысила 34 млн рублей с начала года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов РФ за девять месяцев 2019 года составила 502 протокола о неуплате штрафов в сфере недвижимости на сумму более 34 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

"По факту неуплаты административных штрафов на сумму более 34 млн рублей составлено 502 протокола об административных правонарушениях. Мировыми судьями вынесено 472 постановления об удвоении штрафа на сумму порядка 66 млн рублей", - говорится в сообщении.

Штрафы взимаются с собственников и арендаторов за ненадлежащее использование объектов нежилого фонда, в том числе являющихся объектами культурного наследия, на территории Москвы и за ее пределами, за самовольное использование земель на территории города, несанкционированное размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, а также за незаконное использование земель, находящихся в столичной собственности города, государственная собственность на которые не разграничена.

У должника есть 60 дней для добровольного исполнения постановления. Если штраф не уплачен или уплачен позже срока, то в отношении должника применяются меры принудительного взыскания. "Помимо штрафа, служба судебных приставов взыскивает с должника исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга", - приводятся в сообщении слова начальника столичной Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.

Информация об имеющейся задолженности и злостных неплательщиках размещается на сайте Госинспекции по недвижимости в разделе "Документы" подразделах "Должники по оплате штрафов" и "Топ-25 неплательщиков штрафов".