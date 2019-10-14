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Топилин рассказал о росте количества льготных ипотечных кредитов для семей

При этом министр труда отметил, что кассовое исполнение проекта по льготной ипотеке составляет 716 млн из 9,2 млрд рублей

ГОРКИ, 14 октября. /ТАСС/. Количество льготных ипотечных кредитов для семей под 6% в последние месяцы серьезно растет. Об этом заявил министр труда Максим Топилин на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Последние месяцы количество кредитов полученных, оно серьезно растет. Но так как вносились изменения различные в течение года, общее освоение составляет всего 716 млн рублей из 9,2 млрд рублей", - сказал он.

Ранее во время заседания премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что кассовое исполнение проекта по льготной ипотеке для родителей, реализуемого в рамках нацпроекта "Демография", составляет лишь 8% и нужно принять меры для исправления ситуации.

Как отметил Топилин, среди отстающих регионов Магаданская и Мурманская области, Карачаево-Черкесия, Республика Калмыкия, Камчатка, Республика Тыва, Республика Ингушетия. Лидерами по реализации проекта являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Льготная ипотека

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента. Она предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке, то есть в строящихся домах.

По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы. По данным Банка России, за февраль-декабрь 2018 года было выдано или рефинансировано 4,5 тыс. ипотечных кредитов в рамках программы.

В июне 2018 года президент также поручил обеспечить 6-процентную ставку по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей. В 2019 году в послании Федеральному собранию президент заявил о необходимости распространить действие пониженной ставки по ипотеке для семей с детьми на весь период кредитования, а также предусмотреть возможность выплаты многодетным семьям по 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. Как сообщал заместитель министра финансов Алексей Моисеев, в ближайшее время будет принято постановление правительства, которое распространит действие ставки 6% на весь период кредитования.

Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (входит в нацпроект "Демография" ).

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Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссия
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