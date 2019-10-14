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Эксперт: распространение семейной ипотеки на вторичный рынок отвечает запросу потребителя

Руководитель комитета по строительству общественной организации "Опора России" Дмитрий Котровский отметил, что цены в регионах на новостройки и вторичное жилье практически сравнялись

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Распространение программы семейной ипотеки на вторичный рынок является своевременной мерой, которая отвечает запросам потребителей. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС руководитель комитета по строительству общественной организации "Опора России" Дмитрий Котровский.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам поручил проанализировать возможность распространения программы льготной ипотеки для семей на покупку квартир на вторичном рынке. В настоящее время программа семейной ипотеки распространяется только на строящееся жилье.

"Это своевременная мера, запрос потребителей услышан. Цены в регионах по новостройкам и вторичному жилью практически сравнялись, ставка по ипотеке - равная. Зачем многодетным покупать новостройки [без отделки и в спорной, неразвитой социально-культурной инфраструктуре] и арендовать параллельно жилье, наблюдая "из окна" за строительством будущего дома, если можно сразу въехать в готовое, рядом с садом, поликлиникой, школой, магазином," - сказал Котровский. По словам эксперта, в результате расширения программы спрос на семейную ипотеку может перейти на вторичный рынок.

Генеральный директор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин в свою очередь отмечает, что это может негативно отразиться на застройщиках, которые ощутят на себе отток спроса. "Поэтому в столь непростой ситуации в девелопменте, на мой взгляд, преждевременно пересматривать условия льготной ипотеки", - считает эксперт.

В то же время управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая полагает, что в конечном итоге после расширения программы застройщики выиграют. "Дело в том, что большинство приобретений новостроек, особенно строящихся объектов, население финансирует с помощью вырученных средств от продажи старых квартир. Соответственно, распространение льготной ипотеки на вторичные объекты усилит спрос на них, что позволит потенциальным покупателям новостроек быстрее реализовать старое жилье и получить в распоряжение бюджет на покупку новостроек", - рассказала эксперт ТАСС.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы. По данным Банка России, за февраль-декабрь 2018 года было выдано или рефинансировано 4,5 тыс. ипотечных кредитов в рамках программы.

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Россия
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