Дума намерена обратиться в ГП, СК и ЦБ по вопросу наполнения фонда дольщиков страховщиками

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит проект постановления о направлении парламентских запросов главам Генпрокуратуры, Следственного комитета (СК) РФ, МВД и Банка России по вопросу перечисления страховыми организациями средств в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

9 октября председатель нижней палаты Вячеслав Володин поручил профильному комитету подготовить обращения в Генпрокуратуру и СК в связи с тем, что страховые компании не перечислили в Фонд защиты прав дольщиков более 50 млрд рублей. По оценке депутатов, из собранных страховщиками 57 млрд рублей в фонд было перечислено лишь около 3% от той суммы - 1,8 млрд рублей.

"Речь идет о том, что были страховщиками собраны значительные средства, которые впоследствии должны были быть перечислены в фонд для пострадавших. Но от этой суммы была перечислена лишь маленькая часть. И было принято решение подготовить вот такие парламентские запросы. Завтра этот проект постановления будет рассмотрен первым на заседании Государственной думы", - сказал первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков по итогам Совета Думы в понедельник.

По его словам, в обращениях парламентарии поставят вопрос о "полноте соблюдения законодательства в части обязанности страховщиков передать страховые премии по досрочно прекращенным договорам страхования гражданской ответственности застройщиков". Предполагается, что заседание также посетят представители Генпрокуратуры, СК и Центробанка, добавил Жуков.

Разработкой проекта постановления занимались комитеты по безопасности и противодействию коррупции, по финансовому рынку и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. При последнем, согласно проекту постановления, предлагается образовать рабочую группу по анализу практики применения законодательства РФ, регулирующего страховую деятельность, в части защиты прав дольщиков с участием членов других упомянутых комитетов.

Как ранее отмечал глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев, повышенную озабоченность вызывает ситуация с отдельными наиболее крупными участниками рынка страхования гражданской ответственности - в частности, с компаниями "Проминстрах" и "Респект".