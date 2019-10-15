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Почти 48 млн рублей направили на соцвыплаты на приобретение недвижимости на Камчатке

Социальные выплаты получат 40 семей, проживающих в сельской местности региона

ТАСС, 15 октября. Власти Камчатского края распределили социальные выплаты на приобретение недвижимости для 40 семей, проживающих в сельской местности региона, в том числе молодым специалистам. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

"Социальные выплаты были перечислены семьям в рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края". Данная подпрограмма реализуется при софинансировании из федерального бюджета. В 2019 году живущие на селе семьи переехали в жилье общей площадью порядка 2,4 тыс. кв. м, из них более тысячи квадратных метров приобретено молодыми специалистами и их семьями", - приводятся слова временно исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслава Черныша.

В правительстве уточняется, что всего было направлено 47,89 млн рублей. Из них 45,5 млн - субсидия из федерального бюджета, 2,39 млн - из бюджета Камчатского края.

Теги
РоссияКамчатский край
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