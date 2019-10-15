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Эксперты обсудили возможность инвестиций в арендное жилье

На встрече с делегацией из ОАЭ представители ДОМ.РФ обозначили доходность по уже действующим объектам

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Делегация из Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) посетила Москву с рабочим визитом для обсуждения развития стратегического партнерства по вопросам инвестиций в проекты недвижимости в России, сообщила во вторник пресс-служба института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ по итогам встречи с делегацией.

На встрече представители ДОМ.РФ показали новые проекты в сегменте частного и корпоративного арендного жилья с перспективами его востребованности и развития в России, а также обозначили доходность по уже действующим объектам.

Арендный фонд ДОМ.РФ насчитывает около 185 тыс. кв. м жилой недвижимости. Помимо открытого в 2017 году первого в России специального арендного дома на базе многофункционального комплекса "Лайнер" на Ходынском поле в Москве, компания развивает проект корпоративной аренды для сотрудников компании "Сибур" в Тобольске. Еще несколько проектов арендных домов в Москве находятся на стадии реализации.

"Рынок арендного жилья необходимо развивать в цивилизованном ключе и создавать необходимые условия для появления новых проектов. <...> Мы обсудили возможность взаимовыгодного сотрудничества и совместных инвестиционных проектов в дальнейшем", - приводятся в сообщении слова директора по арендному жилью ДОМ.РФ Алима Битокова.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан, следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 0,03 млн из них заключат договора аренды квартир на срок не менее одного года.

По данным ДОМ.РФ, в арендном жилье в РФ живет 11% семей. Объем такого жилья оценивается в 241 млн кв. м, или 7% жилищного фонда, в западных странах эта доля составляет 30-40%. В России большая часть арендного жилья находится в теневом секторе российской экономики. Квартиры часто сдаются без заключения договора, а условия аренды не защищают интересы арендаторов.

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