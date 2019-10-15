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Кабмин не поддержал законопроект о страховании вкладов владельцев спецсчетов по капремонту

Согласно инициативе, полномочиями по страхованию средств предполагалось наделить государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало законопроект, направленный на распространение системы страхования вкладов владельцев специальных счетов по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Документ с заключением кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроект в конце мая был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателями комитетов по жилищной политике и ЖКХ и по финансовому рынку - Галиной Хованской и Анатолием Аксаковым. Полномочиями по страхованию средств предполагалось наделить государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

"Правительство РФ законопроект не поддерживает", - говорится в тексте заключения, подписанном руководителем аппарата правительства - вице-премьером Константином Чуйченко.

Как отмечается в отзыве, предусмотренное законопроектом предложение о включении в первую очередь кредиторов требований юридических лиц, являющихся владельцами спецсчетов, "не соответствует заложенному в законодательстве о несостоятельности (банкротстве) принципу приоритетов прав кредиторов - физических лиц как наименее социально и экономически защищенных участников публичных отношений".

В правительстве также считают, что в материалах к законопроекту отсутствует анализ остатков средств фонда капремонта на спецсчетах и депозитах, а также на спецсчетах регионального оператора, необходимый для оценки возможной дополнительной финансовой нагрузки на фонд обязательного страхования вкладов и банки. Между тем законопроектом предполагалось, что размер страхового возмещения будет аналогичен размеру страхового возмещения, определенного для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, микропредприятий и малых предприятий.

В настоящее время специфика специального счета, установленная в Жилищном кодексе РФ, не позволяет применять механизм страхования, установленный в законе "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ". Как правило, специальные счета для средств капитального ремонта принадлежат управляющим компаниям, региональному оператору, жилищному и жилищно-строительному кооперативу, товариществам собственников жилья.

Теги
РоссияЧуйченко, Константин АнатольевичАксаков, Анатолий ГеннадьевичХованская, Галина Петровна
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