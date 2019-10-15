ВТБ предоставил проектное финансирование жилого комплекса на 21,7 млрд рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ предоставил проектное финансирование группе компаний "Инград" на 21,7 млрд рублей для строительства жилого комплекса на Симоновской набережной в Москве, продажа недвижимости будет осуществляться с использованием эскроу-счетов, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Средства предполагается направить на строительство восьми корпусов жилого квартала общей площадью 186 тыс. кв. м.

"Помимо того, что на сегодня это одна из крупнейших сделок на рынке по финансированию строительства жилья по проекту, реализуемому с нуля в формате эскроу, в сделке было использовано много уникальных решений, которые делают проект более эффективным для девелопера", - приводит пресс-служба слова первого заместителя президента - председателя правления ВТБ Юрия Соловьева.

В августе в ВТБ отмечали, что банк открыл около 1,5 тыс. эскроу-счетов на сумму свыше 6 млрд рублей. До конца года кредитная организация ожидает, что будет открыто 25 тыс. счетов. По системе проектного финансирования в банке открыто 1800 счетов застройщиков и 50 проектов подписано на сумму 220 млрд рублей, еще на 200 млрд рублей проектов находятся в работе.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.