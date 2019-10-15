В Госдуме сообщили, что кабмин пока не дал отзыв на законопроект о единой квитанции за ЖКУ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство пока не направило в Госдуму официальный отзыв на законопроект о едином платежном документе (ЕПД) для оплаты жилищно-коммунальных услуг, он должен поступить в ближайшие недели, все технические замечания к документу устранены. Об этом во вторник ТАСС сообщил один из авторов инициативы, первый зампредседателя комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, комментируя информацию в СМИ о якобы уже подготовленном отзыве.

"Замечания были от Минюста, но они были условно-технические. Они ссылались на возможность неоднозначного толкования ЕПД. Мы это поправили на комитете и в итоговой редакции заново направили [в правительство]", - пояснил Пахомов, заметив, что это было сделано в рабочем режиме с целью не затягивать работу по законопроекту.

"Ждем отзыв, там есть сроки. Я думаю, что в течение двух-трех недель он поступит, может быть, и раньше. Как мы его получим, сразу будем выносить на первое чтение", - продолжил депутат. При этом он заявил, что ему неизвестно о якобы уже имеющемся отзыве, о чем ранее сообщили СМИ. "Я не знаю, откуда такая формулировка", - добавил парламентарий.

По его словам, ко второму чтению законопроект будет дорабатываться, ожидается внесение поправок, касающихся ответственности за несобранные платежи и распределение собранных средств. В Госдуме рассчитывают, что в третьем чтении документ будет принят в весеннюю сессию 2020 года. "Мы будем пытаться сделать это как можно быстрее, но чтобы при этом не навредить самому законопроекту. Он серьезно меняет ситуацию на рынке, он должен максимально учесть все проблемы, которые на рынке есть, решить их", - заключил Пахомов.

Инициатива поступила на рассмотрение Госдумы 19 июня. Она призвана устранить практику, когда каждая ресурсоснабжающая организация присылает жильцам отдельную квитанцию. Проект закона предусматривает привлечение для этого расчетных центров, которым поставщики жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) будут направлять данные.