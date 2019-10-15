Потери тепла и электроэнергии в ЖКХ России составляют 300 млрд рублей в год

ТАМБОВ, 15 октября. /ТАСС/. Экономика Российской Федерации теряет в год около 300 млрд рублей из-за плохого внедрения энергосберегающих технологий в жилых домах и на объектах жилищно-коммунального хозяйства. В России построено всего 156 "умных" домов, где применяются современные технологии энегосбережения, сказал во вторник председатель наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонда ЖКХ) Сергей Степашин на совещании в ходе рабочего визита в Тамбовскую область.

Степашин проводит в администрации Тамбовской области совещание по решению задач ликвидации аварийного жилищного фонда, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и региональной программы капремонта.

"На сегодняшний день порядка 300 млрд рублей, и это приблизительные цифры, страна теряет в сфере ЖКХ на тепле, на потере энергии <...> У нас в стране существует всего 156 так называемых "умных" домов. Понятно, что себестоимость этого жилья несколько дороже, но при этом совершенно очевидно отсутствуют потери этой категории, и на 40% снижается квартплата у граждан", - сказал Степашин.

Он отметил, что для изменения ситуации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предлагает более 100 тыс. кв. м жилья включить в программу для повышения энергоэффективности. "Мы предложили новый закон... с тем, чтобы там, где выделяются бюджетные средства, в том числе по статье капитального ремонта жилья, более 100 тыс. кв. м обязательно включить в программу по эффективности при структурировании бюджета тех, кто будет строить энергоэффективное жилье", - объяснил Степашин, уточнив, что предлагает сделать пробный проект и в Тамбовской области.