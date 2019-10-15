"РК Строй" намерен до конца года достроить два долгостроя "СУ-155" в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. ООО "РК Строй" (структура госбанка "Российский капитал", с 2018 года - Банк Дом.РФ) планирует до конца 2019 года достроить проблемные объекты обанкротившегося девелопера "СУ-155" в Новых Черемушках и на Балаклавском проспекте, сообщила во вторник пресс-служба Москомстройинвеста.

"Застройщик до конца октября планирует опубликовать поэтажные планы. При приобретении квартиры многим пайщикам оформили лишь описательную часть объекта, без составленной должным образом графической части", - говорится в сообщении по итогам совещания представителей комитета и компании "РК Строй" с пайщиками объектов, сотрудниками префектуры ЮАО и Мосгосстройнадзора.

Как отметила на совещании представитель "РК Строй" Дарья Каралли, компания собирается получить заключение о соответствии (ЗОС) на объект в микрорайоне Новые Черемушки к 30 ноября 2019 года, а до конца декабря - разрешение на ввод в эксплуатацию. Дом в микрорайоне Новые Черемушки по адресу квартал 10 С (улица Шверника / проспект 60-летия Октября), корп. 8 в Москве является одним из последних незавершенных долгостроев "СУ-155" в России.

По проблемному объекту ЖК "Балаклавский проспект, корп. 2 АБВ" (Балаклавский проспект, 15) общий график работ выполнен на 53%. Сейчас идут работы по подключению дома к электроснабжению, уже подведена линия электропередачи, к 20 октября планируется закрыть тепловой контур здания.

При этом пайщики проблемных объектов сомневаются, что заявленный срок ввода зданий в эксплуатацию не сорвется, учитывая текущую готовность объекта. Однако на совещании зампредседателя Москомстройинвеста Александр Гончаров отметил, что ведомство не будет продлевать срок завершения строительства, установленный в "дорожной карте".

О "СУ-155"

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты из-за сложной экономической ситуации. К решению проблемы подключилось правительство РФ, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - "Банк Дом.РФ") - компания "РК Строй".

Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. При этом у компании были обязательства в 14 регионах России. На сегодня достроено 124 дома, квартиры получили 26 тыс. семей дольщиков "СУ-155".