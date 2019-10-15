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Рабочая группа Госдумы доработает запросы по отчислениям страховщиков в фонд дольщиков

Вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая возглавит рабочую группу

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания во вторник поручил создать рабочую группу по доработке парламентских запросов главам Генпрокуратуры, Следственного комитета (СК), МВД и Банка России по вопросу перечисления страховыми организациями средств в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Рабочую группу возглавит вице-спикер Ирина Яровая.

"Давайте создадим рабочую группу с представительством от каждой фракции, а также туда войдут представители трех профильных комитетов", - предложил Володин, уточнив, что речь идет о комитетах по финансовым рынкам, по безопасности и противодействию коррупции, а также по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

"Ирина Анатольевна Яровая возглавит эту рабочую группу. И завтра предложит проект [постановления] уже расширенный, более адресный с учетом прозвучавших предложений", - добавил спикер нижней палаты.

"Экспертиза, которая была проведена, говорит о том, что нам необходимо расширять проект постановления, учитывая в том числе информацию, которая сегодня при обсуждении прозвучала от представителей Центрального банка, Генеральной прокуратуры, МВД", - заключил он.

9 октября Володин поручил комитету по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям подготовить обращения в Генпрокуратуру и СК в связи с тем, что страховые компании не перечислили в Фонд защиты прав дольщиков более 50 млрд рублей. По оценке депутатов, из собранных страховщиками 57 млрд рублей в фонд было перечислено лишь около 3% от той суммы - 1,8 млрд рублей.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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